Juventus, nuovo allenatore: “Vicinissimo!” / News

Stanno circolando delle voci abbastanza interessanti rispetto a ciò che potrebbe succedere in casa Juventus

Momento ad alta tensione in casa Juventus. La debacle maturata sul campo della Fiorentina è solamente la punta dell’iceberg di un momento che definite complicato sarebbe, come si suol dire, un eufemismo. È una crisi profonda, quella della Vecchia Signora. La squadra di Thiago Motta ha palesato – e palesa – i difetti tipici di una squadra ad inizio ciclo. Dalla poca chiarezza degli interpreti principali (chi è il centravanti titolare: Muani o Vlahovic? Da chi passa il gioco: Koop o gli esterni che tagliano il campo e si prendono la regia?) passando alla debolezza emotiva e a quella preoccupante sensazione di mancanza d’orgoglio. È quello che anzitutto lamentano i tifosi: manca lo spirito Juve. Quello che ti fa scendere in campo con l’obbligo morale ed etico di vincere la partita. La squadra è giovane, negli interpreti e nella guida tattica. Ma la pazienza non può essere infinita. Per ora, c’è. Cristiano Giuntoli è intervenuto di nuovo per fare pubblica chiarezza: Thiago Motta resta al suo posto. Per ora è così, a giugno si vedrà. E, a proposito di giugno, ci giunge un aggiornamento di calciomercato davvero clamoroso. E riguarda proprio il futuro di Thiago Motta.

Juventus: “Ecco chi sarà il prossimo allenatore…” / Notizie calciomercato

Secondo Paolo Bargiggia, noto giornalista calcistico italiano, il futuro dell’ex allenatore del Bologna sarebbe già segnato: a fine stagione – a prescindere dal piazzamento finale nella classifica di Serie A – sarà separazione. Ma non è tutto. Secondo Bargiggia la Juve avrebbe già deciso il successore in panchina. Non si è nascosto, il giornalista, ed ha annunciato il nome intervenendo su X. Sul suo social ha scritto: “Stefano Pioli è vicinissimo alla panchina della Juventus per la prossima stagione”. Che bomba. Stefano Pioli ha da poco raggiunto gli emirati per sposare la causa dell’Al-Nasr. Un’avventura che è solo agli inizi ma che potrebbe già interrompersi dinanzi ad una proposta indecente. Non tanto economica – lì guadagna già tantissimo – ma tecnica. Con la Juve, Pioli completerebbe il trio delle big italiane allenate in Serie A. E con un progetto ciecamente affidatogli potrebbe, chissà, anche vincere un altro scudetto dopo quello al Milan. Ad oggi non ci sono riscontri e Thiago Motta rimane dove sta. Ma da qui a giugno, tutto può accadere. Anche – come dice Bargiggia – un affondo di Giuntoli per mister Stefano Pioli. In tutto questo, ecco come potrebbe essere la formazione da sogno della Juve del prossimo anno <<<