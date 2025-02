Juve, doppio compleanno: tanti auguri a Milik e Koopmeiners

Giornata di festa in casa Juve: oggi è il compleanno di due calciatori bianconeri. Ecco il comunicato: “Giornata di compleanni a tinte bianconere: Teun Koopmeiners e Arkadius Milik, entrambi nati il 28 febbraio, compiono oggi rispettivamente 27 e 31 anni. Per Koopmeiners è il primo compleanno con la Juventus: arrivato la scorsa estate a Torino, in questa annata il centrocampista olandese ha raccolto finora complessivamente 34 presenze con due reti e tre assist. Milik invece non è ancora sceso in campo in questa stagione, alle prese con infortuni e una lunga riabilitazione: per l’attaccante polacco, che veste la maglia bianconera dall’agosto 2022, 75 presenze in carriera con la Juventus, con cui è andato a segno 17 volte. Auguri di buon compleanno a entrambi!“.

Juve, la stagione di Milik e Koopmeiners

La stagione dei due festeggiati non è stata quella che i tifosi avrebbero sperato. L'attaccante polacco non ha giocato neanche un minuto, fermato da una serie infinita di infortuni. L'olandese è invece un titolarissimo ma il suo rendimento non è neanche lontanamente paragonabile a quello visto all'Atalanta e si candida a essere uno dei più grandi flop della stagione.