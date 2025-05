Juve Next Gen, il focus sul Benevento: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei playoff della Next Gen.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulla Next Gen: “Benevento che arriva all’appuntamento per provare a fare più strada possibile. Forse ci si aspettava di vederlo partire un po’ più su nella griglia, considerando la caratura dei giocatori in rosa, ma proprio per questo diventa un accoppiamento apparentemente poco fortunato ai blocchi di partenza. Primo in classifica alla 22ª giornata, la formazione di Gaetano Auteri ha peccato in termini di continuità, uscendo presto dal discorso promozione diretta e scivolando in una casella scomoda per la post-season. In casa il rendimento è migliore rispetto a quello in trasferta: i giallorossi hanno perso solamente due partite al “Vigorito” durante la stagione, ma proprio nell’ultima apparizione tra le mura amiche è arrivato il secondo ko per mano del Trapani. In crisi di risultati tra gennaio e marzo, ha chiuso con il successo contro il Giugliano a domicilio e ora avrà bisogno di maggiore concretezza per candidarsi come mina vagante dei playoff. Terza miglior differenza reti del girone C (meglio solo Avellino e Audace Cerignola), il Benevento ha numeri importanti, ma, come già detto prima, a volte poco in linea con la costanza di qualità del roster. Nell’andata aveva mostrato il proprio valore inanellando diverse vittorie larghe e mai in discussione; nel ritorno quel dominio apparente si è però trasformato in una serie di pareggi nervosi che poco si addicono a una realtà con ambizioni di promozione. L’acuto più rilevante, sul recente periodo, è il successo 4-2 in casa dell’Audace Cerignola: sussulto di orgoglio di chi sa di appartenere a contesti più virtuosi. La scorsa stagione, sempre con Auteri, terminò al terzo posto il campionato, salvo poi cadere nella doppia semifinale playoff contro la Carrarese”.

Le informazioni sulla rosa

“Sui singoli i campani viaggiano in prima fila. Il top scorer è Lanini, cresciuto proprio con la Juventus e autore di 12 gol in questo campionato; l’ala sinistra è in ballottaggio con Starita, meno prolifico in area, ma forse più adatto a quella ricerca di equilibrio offensivo, tanto cara al tecnico giallorosso. Altri due da tenere d’occhio saranno Lamesta e Manconi, con il secondo recuperato per la sfida, ma probabile partente dalla panchina. La formazione annovera giocatori maturi come Pinato, Acampora e Berra, mettendo anche in luce profili in rampa di lancio come Perlingieri, punta centrale diciannovenne, probabile scelta dal primo minuto. In porta l’esperto Manfredini, assenti Tosca per infortunio e Veltri per squalifica. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1, sul quale Auteri ha insistito lungo tutta le regular season, proponendo a tratti un 4-3-3 a seconda dell’avversario affrontato”. Intanto ecco le parole di Pedullà<<<