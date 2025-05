Juve, Pedullà: “Settimana prossima i rinnovi di McKennie e Gatti”

Alfredo Pedullà su Sportitalia ha aggiornato sui rinnovi di contratto di McKennie e Gatti: le ultime novità

La stagione è quasi terminata e alla Juve non resta che giocare quattro partite. L’obiettivo dei bianconeri sul campo è conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo tutt’altro che semplice. Fondamentali saranno le sfide contro Bologna e Lazio, due scontri decisivi. Nel frattempo la dirigenza lavora al prossimo mercato estivo ma anche ai rinnovi di contratto. In questo senso il giornalista Alfredo Pedullà su Sportitalia ha aggiornato sulle situazioni di McKennie e Gatti. Ecco le sue parole: “La Juve formalizzerà i due rinnovi. Gatti firmerà fino al 2030 con un ingaggio non superiore ai due milioni e la stessa cosa dovrebbe accadere con McKennie. Gatti ha sicuramente delle richieste e il rinnovo non vuole dire fuori dal mercato. Ma questo è un passaggio che la Juve farà la prossima settimana”.

Juve, rinnovi in arrivo ma il futuro è in bilico

Un po’ come per Milik, rinnovo non implica per forza permanenza. Possibile quindi che la prossima estate il difensore italiano o il centrocampista americano (o entrambi) possano comunque lasciare Torino. le richieste non mancano e le casse della Juve hanno bisogno di denaro da poter reinvestire. Chissà: staremo a vedere. Nel frattempo si può già cominciare a delineare quella che potrebbe essere la Juve per il 2026: una formazione fortissima <<<