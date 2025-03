Juve, Losapio: “Risolvere il contratto a Szczesny non ha senso”

Andrea Losapio ha parlato dell'ex portiere della Juve, Wojciech Szczesny: per il giornalista, lo svincolo non sarebbe stata una buona mossa

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attuale portiere del Barcellona ed ex estremo difensore della Juventus, Wojciech Szczesny. Ecco un estratto delle sue parole: “Al netto della buona scelta di acquistare Michele Di Gregorio (che sta facendo più che bene) aveva senso risolvere il contratto di Szczesny, pagando gran parte dell’ingaggio restante? Se per Rabiot poteva essere una questione economicamente valida, oltre che di campo, le prestazioni al Barcellona di Tek sono state straordinarie nell’ultimo periodo, dopo essersi ambientato in blaugrana. La risposta è: probabilmente no. Ma non c’era la possibilità di tenere sia lui che Perin – secondo più che affidabile – e prendere anche un altro titolare”.

Losapio: “Szczesny strepitoso protagonista nel Barcellona”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Wojciech Szczesny è stato strepitoso protagonista nel Barcellona di Hansi Flick. Contro il Benfica ha messo in fila addirittura otto parate, risultando uno dei migliori. Anche se il premio Uefa per l’MVP è andato a Pedri, ha cercato di rivendicarlo con un sorriso, dicendo che mezzo era suo. “È stata la sua partita migliore – ha commentato proprio il centrocampista – l’ultima volta che abbiamo giocato qui le cose non gli sono andate bene, stavolta ci ha salvato molte occasioni, soprattutto all’inizio della partita. È molto bravo tra i pali”. Leggi anche le ultime dichiarazioni di Szczesny sull’attuale Juventus <<<