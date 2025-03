Szczesny: “Deluso dall’eliminazioni della Juve ma credo nel progetto di Motta”

Le parole dell'ex portiere della Juve Szczesny al termine della partita di Champions League tra Benfica e Barcellona

Grazie a una rete di Raphinha il Barcellona ha battuto 1-0 il Benfica nell’andata degli ottavi di Champions League. Al termine della partita l’ex portiere della Juve Szczesny ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Oggi è stato un test del carattere della squadra dopo l’espulsione di Pau, ci siamo compattati aspettando l’occasione e abbiamo vinto. Ritiro? È stranissimo, mi è servito il periodo in cui non giocavo. Il mister mi ha dato l’opportunità e le cose stanno andando bene, l’esperienza aiuta mentalmente, fisicamente invece mi sento bene, non avevo deciso di ritirarmi per questioni fisiche. Preparare queste partite mentalmente è strano ma molto bello. Non è neanche il momento di parlare di rinnovo, ci metteremo al tavolo con il direttore per parlare di futuro, ma ora non voglio perdere energie programmando il mio futuro”.

Juve, le parole di Szczesny

Sulla Juve ha poi aggiunto: "Sono deluso delle eliminazioni, è stato un momento difficile ma credo nel progetto Thiago Motta, è normale che la conseguenza di un cambiamento così enorme siano le partite perse, ma sono un grande tifoso e credo che questo progetto porterà grandi risultati".