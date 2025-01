Szczesny: “Juve? Mi piace l’idea di calcio di Motta”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Szczesny ha parlato della squadra di Thiago Motta: "Qualche pareggio di troppo ma..."

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Juve Szczesny ha parlato della squadra di Thiago Motta: “Il progetto mi piace, però è chiaro che quando cambi tutto guardando al futuro finisci con il sacrificare i risultati della prima stagione. Mi piace molto l’idea di calcio di Thiago Motta e come sta giocando, poi è chiaro che c’è stato qualche pareggio di troppo. Ma tanti sono arrivati alla fine, con la squadra che vinceva. Fa parte della crescita dei giovani che devono imparare uso un termine caro a Max Allegri – a gestire le partite nei momenti importanti. Questa Juventus ha grandi margini di miglioramento e sono sicuro che tornerà ad essere quella di una volta”.

Juve, le parole di Szczesny

Su Vlahovic: “Dusan è e sarà un grande attaccante, e spero che lo sia alla Juventus. Ha una capacità di far gol straordinaria. Può fare il ruolo che aveva Zirkzee al Bologna: tecnicamente è forte, sa difendere la palla”. Su Danilo: “Non potevo aspettarmi l’addio di un grande giocatore e un grande leader. Dani è importante all’interno dello spogliatoio. Ma questo è il calcio, non mi aspettavo neanche l’addio di Szczesny…”. Chiosa finale con un paragone tra Yildiz e Yamal: “Per me sono i due più grandi talenti che ho visto in vita mia. Sono molto diversi, Yildiz è molto più uomo a livello fisico, Lamine tecnicamente è una cosa assurda, le cose che fa in allenamento non le ho mai viste fare a nessuno”. Nel frattempo arriva un annuncio da urlo: Zirkzee alla Juve! <<<