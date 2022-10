Juve, Kean continua a non convincere. Sul web i tifosi impazziscono

Per La Gazzetta dello Sport è stato il peggiore in campo tra le fila bianconere, da 5 pieno: "Invisibile nel primo tempo, nel secondo spreca due buone occasioni. Non aiuta Vlahovic in mezzo e non sfrutta la sua velocità in fascia. L’attesa del ragazzo si prolunga". Il suo futuro ora resta in bilico. Tornato in Italia dopo l'addio di Ronaldo, il classe 2000 non è riuscito a convincere tanto che ora Di Maria e Milik sembrano molto avanti nelle gerarchie rispetto a lui, senza tenere in considerazione che ora tornerà anche Chiesa.