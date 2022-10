Juve, Allegri: “La partita contro la Salernitana è stato uno spartiacque”

Termina con una vittoria il derby della Mole della Juve, che batte il Torino grazie alla rete di Dusan Vlahovic. Al termine della partita l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una partita ordinata, facendo delle belle giocate e tirando spesso in porta. Sono contento perchè è la prima vittoria in trasferta della stagione. Dispiace per le sconfitte ma a volte le cose non vanno come dovrebbero. In queste situazioni bisogna uscirne insieme e oggi abbiamo fatto un passettino in quella direzione".