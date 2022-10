Calciomercato Juventus – Svolta improvvisa, pronta l’offerta: soldi più contropartita

Si è trattato di un mini ritiro per la Juventus dopo il ko di Haifa. In seguito alla vittoria nel derby, infatti, il provvedimento è stato prontamente revocato. Certo una rondine non fa primavera. Servirà un filotto di risultati importanti per riportare quantomeno un po' di tranquillità nell'ambiente bianconero. Venerdì sera all'Allianz Stadium arriverà l'Empoli. Non saranno ammessi ulteriori passi falsi.

La strada in Champions rischia di essere già compromessa, mentre c'è ancora tempo per recuperare in campionato. Si avvicinano i rientri di Chiesa, Pogba e Di Maria. Tre calciatori che cambieranno radicalmente il volto della Juventus. Tuttavia la dirigenza sa che alla squadra manca ancora qualcosa per limare il gap con le grandi d'Europa. A tal proposito si starebbe pensando di intervenire in maniera decisa sul mercato di gennaio. In queste ore si sta diffondendo la voce di un possibile scambio che farebbe felice Allegri, ma non solo lui<<<