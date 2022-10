Mercato Juve | A gennaio può accadere il finimondo: svelata lista cessioni

In questo mese incandescente prima della pausa per il Mondiale si deciderà tanto del presente e del futuro della Juventus. E' apparso chiaro anche ai più ottimisti della società piemontese che la rosa non è adeguata agli obiettivi prefissati. L'autocritica costruttiva è sempre utile. L'aver capito che sul mercato si poteva agire diversamente è già un bel passo avanti. Attenzione a ciò che potrebbe succedere da qui a qualche settimana. Tanti calciatori bianconeri, alcuni anche impensabili fino a poco tempo fa, potrebbero salutare la Continassa.