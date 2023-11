Juve, è Kean l’MVP del mese di ottobre per i bianconeri

Chi è stato, per i tifosi, il miglior giocatore dello scorso mese? L'MVP of the Month di ottobre Powered by EA Sports FC votato dai tifosi su Juventus.com è Moise Kean! L'attaccante, classe 2000, verrà premiato da uno Juventus Member prima del fischio d'inizio di Juventus-Cagliari, in programma sabato 11 novembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium.