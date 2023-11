Bugo: “La Juventus ha dimostrato di avere carattere con Allegri”

Bugo, cantante e tifoso della Juventus, ha detto la sua sul momento di forma dei bianconeri, parlando anche di Allegri.

Bugo, cantante e tifoso della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24:"Rock and Roll non vuole dire per forza fare cose assurde. Per me Rock and Roll vuol dire avere carattere e la Juve ha dimostrato di averlo. Siamo secondi in classifica, non dimentichiamoci che mancano Pogba e Fagioli, due situazioni delicate.

E non dimentichiamoci nemmeno da dove veniamo: da un’annata molto ma molto difficile. Quindi secondo me Rock and Roll ci sta tutto per la Juve. È l’attitudine che conta, non è per forza che se giochi in modo strano e allora sei Rock and Roll.

Per me quest’anno la Juve è molto lucida e credo che Rock and Roll voglia dire essere anche questo. Mi sembra che la Juventus stia aprendo una strada, poi ovvio siamo ancora all’inizio".

