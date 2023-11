Juve, Zuliani: “Con il Cagliari possibile conferma di Kean con Chiesa”

Intervistato per TuttoCagliari.net, Claudio Zuliani ha affrontato alcuni temi del match tra Juventus e Cagliari. Ecco un estratto dell'intervista: “Tutti si aspetterebbero, questa volta, il ritorno della coppia titolare con la quale i bianconeri hanno iniziato la stagione, ossia Chiesa-Vlahovic. In questo momento l’attaccante più in forma e più ‘strategico’ della Juventus, sia dal punto di vista fisico che da quello tattico, è Moise Kean. Non a caso è partito titolare anche a Firenze. Per cui un’altra opzione è la conferma di Kean dall’inizio anche col Cagliari, magari affiancato da Vlahovic".