Juve-Hellas Verona, il focus sui calciatori

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con l'Hellas Verona.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Randal Kolo Muani ha realizzato in media un gol ogni 76 minuti in questo campionato; tra i calciatori con più di una marcatura nella Serie A 2024/25 solamente Mateo Retegui (una rete ogni 70 minuti) vanta una media migliore del bianconero; Cinque gol nelle sue prime cinque presenze in bianconero in Serie A per Randal Kolo Muani; nell’era dei tre punti a vittoria nessun calciatore della Juventus è riuscito a fare altrettanto nelle sue prime sei partite con i piemontesi (quattro gol per Vincenzo Iaquinta, David Trézéguet, Gonzalo Higuaín e Filippo Inzaghi).

Un gol e due assist per Manuel Locatelli contro l’Hellas Verona in Serie A; il centrocampista bianconero ha partecipato a più marcature solamente contro il Genoa (quattro passaggi vincenti); Dusan Vlahovic ha realizzato sei gol contro l’Hellas Verona in Serie A (quattro dei quali su rigore, record per lui), inclusa una doppietta nel match d’andata lo scorso 26 agosto – solo contro il Cagliari ha segnato più reti (otto) in generale nel torneo.

La prima rete di Andrea Cambiaso con la maglia della Juventus in Serie A è stata proprio contro l’Hellas Verona, il 28 ottobre 2023 all’Allianz Stadium, partita terminata 1-0 per con il terzo gol più tardivo degli ultimi 20 anni per i bianconeri (96:00);”.

Le altre statistiche

“L’unico gol di Weston McKennie in Serie A contro l’Hellas Verona è stato nella sua unica sconfitta contro questa squadra nella competizione (1-2 il 30 ottobre 2021); Tra i calciatori che in questo campionato hanno già collezionato almeno 20 presenze, Kenan Yildiz (26 – nato il 4 maggio 2005) è il più giovane.

Federico Gatti (99) è vicino alle 100 presenze con la maglia della Juventus tra tutte le competizioni. HELLAS VERONA Amin Sarr ha preso parte a quattro gol in questa stagione di Serie A, tutti in trasferta: tre reti (contro Atalanta, Parma e Bologna) e un assist (contro il Venezia). Nessun giocatore dell’Hellas Verona è stato coinvolto in più gol fuori casa nel campionato in corso (tre marcature e un passaggio vincente anche per Casper Tengstedt).

Tomas Suslov (89) è il centrocampista che è stato coinvolto in più azioni fallose in questa Serie A (40 falli fatti, 49 subiti); Jackson Tchatchoua è il giocatore gialloblù che ha portato palla per almeno 10 metri in avanti più volte in questo campionato (71), creando inoltre 13 occasioni per i compagni in seguito a un movimento di almeno cinque metri palla al piede; Grigoris Kastanos ha disputato una partita in Serie A con la maglia della Juventus, contro la SPAL il 13 aprile 2019".