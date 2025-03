Moggi su Motta: "Deve imparare a gestire. Su Allegri..."

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Allegri e Motta.

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW sul momento complicato della Vecchia Signora, con tanto di critiche a Motta: “C’è un allenatore che o impara a fare l’allenatore o va da un’altra parte. Non sa cosa voglia dire vestire la maglia bianconera. Allegri? Avrebbe vinto più partite di Thiago Motta. La Juve subisce anche l’avversario. Il problema è più l’allenatore della squadra. In un partita contro l’Empoli se la squadra va in campo moscia è colpa dell’allenatore. Thiago Motta non ha capito che in quella partita doveva mandare in campo una squadra arrabbiata e non moscia”.

Sull’eliminazione in Champions

"Quando una squadra viene eliminata dalla Champions e un giocatore dice abbiamo sbagliato tutto e poi arriva lui e dice che rifarebbe tutto, beh…. Io avrei mandato a casa il tecnico. La precarietà principale della Juve è l'allenatore. Cosa ne penso del progetto attuale? Non il progetto ma l'allenatore è andato male. Ci sono dei termini di paragone: Koopmeiners all'Atalanta era un fenomeno, qui una pippa. C'è qualcosa che non va".