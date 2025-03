Juve, forti contestazioni: “Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti!”

La Curva della Juve ha fortemente contestato società, allenatore e squadra: il racconto di quanto successo fuori dall'Allianz Stadium

La tifoseria organizzata l’aveva annunciato e la contestazione non si è fatta attendere. Ieri sera, infatti, fuori dall’Allianz Stadium e dal J Hotel un gruppo di circa 300 Ultras della Juve si è ritrovato per contestare squadra e società. Lo striscione esposto recitava: “La Juve siamo noi. Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti. Avete rotto il ca..o tutti quanti”. Clima teso, quindi, dopo l’eliminazione nel giro di una settimana da Champions League e Coppa Italia, con i tifosi che hanno chiesto a gran voce un confronto con la società che però non c’è stato.

Juve, il comunicato degli ultras

Questo il comunicato della Curva bianconera: “Noi siamo quelli che …. Vi seguono ovunque, abbiamo sempre in testa la Juventus, pioggia, neve, ghiaccio, sole, siamo sempre presenti, vi abbiamo dato fiducia volevamo crederci sostenendovi con entusiasmo e sacrifici… Purtroppo oggi siamo arrivati a non poter più sopportare un progetto che sembra fallito in cui niente ha un senso logico o uno svolgimento comprensibile !l Il popolo juventino e’ stanco di voi e purtroppo dimostra il proprio disappunto durante le partite fischiando e Insultando cosa che noi avremmo voluto sempre evitare, ma ora non è più tollerabile il vostro atteggiamento e il vostro menefreghismo nei confronti di una maglia storica come quella della Juventus f.c.! Adesso BASTA capirete cosa vuol dire quando NON NE POSSIAMO PIÙ …. sentirete il nostro disappunto sperando di provocare in voi giocatori, allenatore e dirigenti una scintilla che potrebbe, almeno in parte, salvare una stagione disastrosa come da 14 anni NON ACCADEVA! Invitiamo tutti i tifosi juventini a far sentire la propria voce e partecipare alla dimostrazione del nostro disappunto sia domani che Lunedì allo stadium!”. Nel frattempo arriva un’indiscrezione bomba: offerta da 80 milioni per… <<<