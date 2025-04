Juve, Guardalà: “Kelly KO. Tudor dovrà cambiare sistema”

Guardalà ha parlato dell'infortunio alla Juventus di Kelly: per il giornalista, la sua assenza potrebbe costringere Tudor a varare il modulo

In collegamento per Sky Sport, Giovanni Guardalà ha parlato dell’infortunio di Lloyd Kelly e di ciò che comporta per la Juventus di Igor Tudor. Ecco le sue parole: “La Juventus ha una maledizione nel reparto difensivo, c’è l’ultima notizia sull’infortunio di Kelly, una lesione di basso grado ma pur sempre una lesione e salterà dunque le prossime partite che sono decisive per la corsa Champions contro Bologna e Lazio. Mancherà Kelly, anche Gatti, sappiamo già delle assenze di Cabal e Bremer, quindi Tudor dovrà inventarsi una difesa nuova o cambiare sistema di gioco perché tre centrali di ruolo non li ha, oppure può adattare Locatelli a fare il centrale ma lo toglierebbe dal centrocampo, oppure c’è Savona che da ragazzo ha fatto anche il centrale e potrebbe essere un’altra ipotesi”.

Guardalà: “Gonzalez è il giocatore che più ha beneficiato dell’arrivo di Tudor”

Inoltre, sul momento dei giocatori della rosa della Juve dall’arrivo del nuovo allenatore, il giornalista ha aggiunto: “I gol di Kolo Muani e Nico Gonzalez sono importanti, Kolo Muani non segnava da febbraio e Kolo Muani addirittura dallo scorso 20 novembre all’andata contro il Monza. Nico Gonzalez è il giocatore che ha più beneficiato del cambio di allenatore, sempre tra i migliori in campo e contro il Bologna toccherà a loro due visto che Yildiz non ci sarà né a Bologna né contro la Lazio. Domani è attesa la decisione del Giudice Sportivo. Meno di due giornate in questo caso non vengono date, quindi salterà i due scontri diretti”. Leggi anche le parole di Buffon su Tudor <<<