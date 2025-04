Rassegna stampa – Riscatto Juve: Tudor torna quarto a 4 dalla fine

Dalla vittoria della Juve fino alla lotta Scudetto: tutte le principali notizie di giornata sui bianconeri e non solo

Oggi è lunedì 28 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Napoli ci sei. L’Inter cade ancora, conte a +3: scudetto in mano”. In alto: “Pogacar fa il fenomeno”. In taglio basso: “Crisi Inzaghi, ora il Barca. La Roma sogna”, “Pulisic, Gimenez e nuovo modulo. L’effetto derby rilancia il Milan” e “La Juve va su, follia di Yildiz. L’Atalanta torna a frenare“.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con le vittorie di Roma e Napoli: “‘O Soulè mio”. E ancora: “Crollo Inter e fuga Napoli: Conte a +3” e “Svolta Scudetto: Matias sbanca Milano (0-1) e McTominay manda a tappeto il Torino (2-0)”. In basso: “Riscatto Juve, Tudor è quarto“, “Protesta Lecce in maglia bianca” e “Liverpool campione: 20o titolo in Premier”.

Tuttosport

"Conte si mangia l'Inter", questo il titolo di Tuttosport. In alto: "Nico-Kolo, vai Juve! Yildiz, ma perchè?". A lato: "Che brutta maglia! Anche lei è da ko". In basso: "Pogacar, 9o Monumento. Fuga show anche a Liegi", "Ancelotti-Real: è finits. Lo aspetta il Brasile" e "Liverpool, 20 e lode nel segno di Salah".