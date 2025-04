Buffon: "Tudor in sintonia con l'ambiente. Su Motta..."

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Tudor e Thiago Motta.

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole riportate da TMW: “Non credo che lo Scudetto si sia deciso ieri, anche se il Napoli ha fatto un passo importante. Quando gli azzurri hanno preso Conte in panchina sono diventati automaticamente la principale avversaria dell’Inter, in un momento nel quale i nerazzurri stanno vivendo delle difficoltà, il Napoli ne sta approfittando con grande cinismo e adesso l’inerzia è dalla loro”.

Su Tudor

"Da subito è sembrato in sintonia con l'ambiente, lo conosceva già e si è visto. Anche con giocatori e media ha creato una buona relazione, sta facendo un buon lavoro. Mi dispiace perché tutto questo sembra possa andare a discapito di Thiago Motta, che per me rimane un allenatore dal talento incredibile. Perché sia andata così poi non lo so. De Gea? La Fiorentina è stata la più rapida a fiutare l'affare, perchè chi aveva messo in dubbio che non potesse ripetere certe prestazioni dopo un anno sabbatico, è perché non è mai stato portiere".