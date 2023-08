Juve, il Feyenoord chiede Soulé in prestito: trattativa in corso

Il Feyenoord avrebbe chiesto il prestito di Matias Soulé, calciatore della Juventus, in uscita dai bianconeri per fare esperienza.

Non solo Soulé, ma anche altri calciatori bianconeri dovrebbero andare via, come confermato dal tecnico Massimiliano Allegri in conferenza: "Siamo contenti così di quello che abbiamo. Poi da qui a fine mercato possono succedere tante cose, ma soprattutto andranno fatte delle valutazioni su quanti calciatori sono da tenere in rosa. Inutile rimanere in 23/24 se abbiamo una sola partita da giocare a settimana".