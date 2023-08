Calciomercato Juve, Soulè e Iling-Junior verso la cessione

Matias Soulè e Samuel Iling-Junior sono due nomi protagonisti nella trattativa tra Juventus e Sassuolo per Domenico Berardi . L'argentino sarebbe stato proposto dal club bianconero come contropartita; l'inglese invece è quella che avrebbe voluto la società neroverde.

Nonostante la trattativa pare essersi arenata, il futuro in uscita dei due gioielli della Juventus appare segnato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe molto probabile un immediato passaggio ad altre compagini di Serie A.

Per Soulè la pista più calda sembrerebbe condurre alla Salernitana. Mentre per Iling-Junior la destinazione potrebbe invece essere quella di Bologna. Per entrambi si prospetta una soluzione di carattere temporaneo.