La Juventus guarda al futuro: notizia bomba sul prossimo allenatore / News

La Gazzetta dello Sport dà ulteriori conferme rispetto a quello che su Juvenews andiamo dicendo da qualche tempo. Il riferimento va al fatto che la dirigenza bianconera sta tentando in ogni modo di accontentare Allegri . Lo ha fatto con il rinnovo di Rabiot ma non solo. Le scelte relative a questo o a quel colpo, sono indirizzate dal mister che (giustamente) vuole i calciatori che chiede, per raggiungere gli obiettivi che gli verranno bene o male imposti.

Adesso però la società vuole vedere dei risultati concreti. Qualcosa che possa davvero far capire a tutti che la Juventus ha fatto bene a tenersi Allegri. Il club vuole vincere sin da subito (altro che qualificazione alla prossima Champions League) e vuole pure vedere giocar bene la squadra messa in campo da Max. In caso contrario, tutto potrebbe cambiare. Al netto del suo contratto che lo lega alla Vecchia Signora, infatti, Allegri rischia grosso. Senza risultati, il cambio in panchina sarebbe probabilmente un qualcosa di irreversibile. Ed è per questo motivo che si iniziano già ad ipotizzare gli eventuali sostituti. Sulla lista, ci sarebbero 4 nomi: scorriamo insieme la nostra gallery <<<