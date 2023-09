Juve, Fagioli vince il premio VecchiaSignora.com per la stagione 22-23

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha vinto il premio come miglior giocatore della scorsa stagione per i bianconeri.

Nicolò Fagioli , centrocampista della Juventus , ha vinto il premio VecchiaSignora.com, come miglior giocatore della scorsa stagione 2022-23, considerando che l'ex Cremonese è stato una sorpresa prima e poi assoluto protagonista nella rosa di Massimiliano Allegri .

Ecco la nota della vittoria del premio: "Il premio VS torna quindi a metà campo dove mancava da qualche anno, Nicolò infatti è il 4°centrocampista che viene premiato e si aggiunge nell'albo d'oro ai compagni di reparto Andrea Pirlo (2011/2012), Arturo Vidal (2012/2013) e Claudio Marchisio (2014/2015).

Lo staff ringraziando tutti voi per aver partecipato ci tiene a ringraziare, per la consueta disponibilità e gentilezza, l'area comunicazione della Juventus che ha permesso anche questa volta la realizzazione dell'iniziativa che ha visto protagonisti i tifosi bianconeri di VS. Forza Nicolò, Forza Juventus!".