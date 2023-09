Juve, Pavanello: “Centrocampo? Si salva Pogba. Fagioli potenziale crack”

Speranze diverse: Pogba e Fagioli

Ecco la sua opinione sugli uomini a disposizione nella rosa della Juventus: "Nel mio centrocampo ideale salvo Pogba, del quale però conosciamo i problemi, non ci sono giocatori particolarmente forti. Dobbiamo capire se Locatelli riuscirà a decollare come regista. Rabiot lo abbiamo ammirato nelle ultime due stagioni; per Fagioli prevedo un futuro da crack. Vediamo. Il problema a mio avviso è la circolazione lenta della palla. Non so, peraltro, se questo modulo 3-5-2 sia quello giusto o meno”.