Calciomercato Juve / Colpo di scena, Pedullà: “Ecco cosa può succedere”

La Juventus sta lavorando con un occhi al presente e con uno al futuro. Il piano di Giuntoli quest'estate è stato quello di riuscire a pianificare nel migliore dei modi una sessione di calciomercato votata in primis a quel che concerne le uscite, anche considerando il fatto che la rosa bianconera era particolarmente lunga, composta - tra le altre cose - di calciatori che Allegri avrebbe probabilmente tenuto lontani dal progetto tecnico-tattico della squadra. Da qui in avanti, però, si guarderà al miglioramento della rosa e per farlo, la dirigenza ha dato carta bianca a Giuntoli. Che tra le prime mosse da portare a termine ha messo - senza dubbio - quello della conferma di determinati calciatori. Ecco perché è molto importante quanto viene riportato in queste ore da Alfredo Pedullà.

Il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto per quel che concerne le prossime mosse di casa Juventus. Tra questi c'è senza dubbio ciò che riguarda Rabiot . Il calciatore Francese - perno del centrocampo Juventino - dopo un periodo di bilico assoluto alla fine ha rinnovato per un anno con la Juve che adesso, però, avrebbe preso una decisione molto netta.

Calciomercato, Pedullà fa il punto sulla Juventus

Il club bianconero, infatti, non può andare avanti con rinnovi di un solo anno e per questo, secondo quanto viene riportato da Alfredo Pedullà, vorrebbe sfruttare il periodo Natalizio per provare a trovare un accordo con Rabiot per il prolungamento del contratto del calciatore anche per i prossimi anni. La volontà della Juve è - assolutamente - quella di blindare il calciatore. In caso contrario, sarebbe un grosso problema. La Juve, vuole ripartire da Rabiot. E vuole farlo entro qualche mese: al massimo entro Natale. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe preso un'altra decisione molto pesante <<<