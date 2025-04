Juve, tutti gli ex della partita con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche degli ex in vista del match con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Roma-Juventus è un match che ha avuto non pochi giocatori che hanno vestito entrambe le maglie. L’immagine di copertina che abbiamo scelto per questo articolo è tra le più significative e riguarda la gara del 1986, anno nel quale i bianconeri prevalgono sui rivali nella corsa allo Scudetto. Proprio in quella stagione Zbigniew Boniek passa da Torino a Roma, mentre Lionello Manfredonia compie il viaggio in direzione contraria – provenendo dalla Lazio –, per poi tornare nella Capitale e giocare un anno con il polacco in giallorosso. MATIAS SOULE È l’1 settembre 2024 e all’Allianz Stadium si gioca Juventus-Roma, match valido per la terza giornata del campionato in corso. In campo, dal fischio d’inizio, c’è Matias Soule. Per l’argentino si tratta del quarto confronto contro la sua ex squadra, la Juventus, dopo i tre disputati con la maglia del Frosinone nella stagione 2023/2024. Dopo tre sconfitte consecutive, al triplice fischio, arriva il primo pareggio contro i bianconeri. Nella formazione giallorossa, a inizio stagione sotto la guida di Daniele De Rossi, ci sono anche Paulo Dybala – in campo proprio al posto di Soule poco dopo l’ora di gioco e assente, causa infortunio, in vista della gara di ritorno in programma a Roma domenica 5 aprile alle ore 20:45 – e Leandro Paredes”.

Gli altri ex

“NELLA ROMA 2023/2024 Sono ben quattro i giocatori romanisti che hanno alle spalle un trascorso bianconero nella rosa della scorsa stagione, quella 2023/2024. C’è Dean Huijsen, che è in prestito alla squadra giallorossa, prima del definitivo passaggio al Bournemouth, nella massima serie inglese. Poi c’è Leandro Paredes, alla Juventus nella stagione 2022/2023. È presente anche Leonardo Spinazzola, con all’attivo 12 presenze in maglia bianconera nella stagione 2018/2019 e poi, ovviamente, c’è Paulo Dybala che non solo ha vestito i nostri colori in quell’anno con Spinazzola, ma ha scritto grandi pagine di storia bianconera tra il 2015 e il 2022.

MIRALEM PJANIC Un contrasto di Andrea Barzagli con Miralem Pjanic in Roma-Juventus della stagione 2011/2012. Siamo nell’anno del primo Scudetto bianconero dello scorso decennio. Quattro tricolori ancora per la Juventus e poi il difensore italiano e il centrocampista bosniaco diventeranno compagni di squadra per ulteriori conquiste. ANGELO DI LIVIO Angelo Di Livio entra in una speciale categoria. In Serie A non indossa mai la divisa della Roma, ma cresce nel Settore Giovanile giallorosso. Dopo varie tappe in provincia arriva alla Juventus nel 1993, dove vive i momenti più importanti della sua carriera.

DARIO BONETTI Roma-Juventus di domenica 17 marzo 1985. Paolo Rossi avanza palla al piede e lo contrasta un giallorosso col numero 3: Dario Bonetti. Per l’attaccante bianconero è l’ultimo Roma-Juventus della sua carriera, l’anno dopo giocherà nel Milan. Il difensore avversario, invece, approderà a Torino nel 1989 e vi starà due stagioni. ROMEO BENETTI Un’azione di Roberto Bettega allo Stadio Olimpico, nel Roma-Juventus chiuso sull’1-3 proprio da una sua rete. A contrastarlo – vicino al numero 3 Michele De Nadai – c’è Romeo Benetti, suo compagno di squadra pochi mesi prima a Torino e insieme al quale ha centrato la storica accoppiata Scudetto e Coppa Uefa nel 1977″. Intanto ecco le parole di Mauro<<<