Juve, Mauro è sicuro: “Servono leader affidabili”

Intervenuto nel corso di Pressing l’ex Juve Massimo Mauro ha parlato del delicato momento che sta attraversando la Juve: “Le squadre forti hanno giocatori che rendono più di quanto richiesto. Hanno leader affidabili, come i numeri 10 della Juve, ruolo che ha visto grandi campioni. Oggi mancano, altrimenti non avrebbero cambiato allenatore. La Juve deve riprendere il controllo sulle decisioni, cercando, comprando e vendendo giocatori in autonomia, senza dipendere da direttori sportivi e agenti in un mercato difficile da gestire. Servono persone competenti che lavorino duramente“.

Juve, le parole di Trevisani

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Riccardo Trevisani ha invece detto: "Io penso che Tudor in altri contesti magari si è anche lasciato ad alcune forze caratteriali, ma effettivamente ha questa occasione e non intende mancarla: la panchina della Juve è una panchina diversa e credo anche che lui sappia che con otto, nove vittorie quella panchina potrebbe andarsela a tenere. Ma io ho rivisto Koopmeiners alto a destra che era una cosa imputata a Motta, McKennie esterno che veniva imputato, Nico Gonzalez a tutta fascia, Kelly in campo e Kalulu in panchina".