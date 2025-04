Juve, da Tonali ai prestiti: il punto sul mercato bianconero

Dal sogno Tonali fino ai prestiti di Kolo Muani, Conceicao e Veiga: il punto sul prossimo mercato estivo della Juve

Mancano ancora otto partite al termine della stagione ma la Juve sta già cominciando a pensare al mercato che verrà. Prima di tutto servirà centrare l’obiettivo Champions League e poi vedere come andrà il Mondiale per Club a giugno. Da questi due risultati sportivi dipenderà infatti il budget da poter spendere sul mercato. A prescindere da tutto, però, secondo La Gazzetta dello Sport il sogno di mercato della Vecchia Signora ha un nome e un cognome: Sandro Tonali. Il centrocampista italiano piace tanto alla dirigenza bianconera che vuole quindi portarlo a Torino. Per convincere il Newcastle la Juve è pronta a offrire il cartellino di Douglas Luiz (valutato circa 35 milioni), così da abbassare le pretese economiche del club inglese che per l’ex Milan chiede circa 60-70 milioni di euro.

Juve, le novità sui prestiti

L’altro grande nodo da sciogliere sarà quello legato ai giocatori attualmente in prestito alla Juve. L’idea della Juve è quella di cercare un accordo con il PSG per far rimanere Kolo Muani. Il francese ha convinto e i bianconeri vorrebbero farlo restare a Torino, anche se sarà importante anche vedere il suo rendimento da qui al termine della stagione. Situazione simile con il Porto per Conceicao. Al contrario, invece, Veiga dovrebbe tornare al Chelsea. Nel frattempo arriva una bomba di mercato: ciao Inter, vado alla Juventus <<<