Juve, Collovati: “Thiago Motta doveva essere mandato via prima”

Fulvio Collovati ha parlato dell'esonero di Thiago Motta alla Juve: per il giornalista, tale decisione sarebbe dovuta essere assunta prima

Dagli studi della DS, Fulvio Collovati si è espresso sulla decisione della Juventus di esonerare l’allenatore Thiago Motta. Ecco cosa ha detto: “La sciagurata stagione della Juventus fino ad ora che si ritrova tutto sommato ancora quinta in classifica, con 13 pareggi, con un’eliminazione in Champions dal PSV che ha preso sette gol dall’Arsenal, ha fatto entrare l’Empoli nella storia, ti dico che dovevi mandarlo via prima perché non c’è via d’uscita. Se gran parte della squadra è contro di te, come fai, non ne esci più. Hanno avuto fiducia, poi Giuntoli nell’ultimo colloquio si è reso conto che non poteva fare altra scelta che mandarlo via”.

Collovati: “Lo spogliatoio è vangelo. Se non accetta l’identità dell’allenatore va mandato via”

L’ex calciatore ha anche aggiunto: “Lo spogliatoio è vangelo e se tu hai la maggior parte, non dico tutta la squadra perché mi rifiuto di pensare che abbia tutta la squadra contro, ma se hai più di metà squadra che non accetta le tue regole, non accetta alcuna identità, il tuo modo di pensare come allenatore, è chiaro che devi mandare via l’allenatore”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sulla possibile scelta della Juventus per la panchina nella prossima stagione <<<