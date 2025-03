Juve, Pavan: “Senza Motta i giocatori non hanno più alibi”

Pavan ha parlato delle conseguenze dell'esonero di Motta: per il giornalista, i giocatori dovrebbero ora prendersi le proprie responsabilità

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato delle conseguenze dell’esonero di Thiago Motta, puntando il dito sui giocatori della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Possiamo dire quello che vogliamo, ma a questo punto c’è una categoria che viene messa a spalle al muro dopo l’esonero di Motta e sono i calciatori. Con la partenza di Thiago Motta non ci sono più alibi. I calciatori dovranno assolutamente prendersi le loro responsabilità e non sarà più colpa di un allenatore che non ha saputo far rendere al meglio i propri calciatori. A questo punto si lotta nelle prossime nove gare solo per la maglia e si capirà molto bene chi è da Juventus oppure chi non lo è”.

Pavan: “Tudor può ridare rabbia e determinazione al gruppo”

Il giornalista ha proseguito: "La guida tecnica è sempre importante per fare il gruppo e creare spirito di squadra e lo si è visto ed ora in queste nove partite questo compito, di ridare un po' di juventinità a un ambiente che lo aveva perso, tocca a Tudor. Ridare rabbia e determinazione a un gruppo che sembra non averne e avere fame nel prendersi il maggior numero di punti possibili per arrivare a quei 70 punti che assolutamente servono probabilmente per andare in Champions League e salvare la faccia in questa stagione".