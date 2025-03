Juventus, dopo Tudor arriverà... nome clamoroso in panchina!

La Juventus sta lavorando da giorni alla costruzione di qualcosa di molto grosso in sede di calciomercato: occhio al dopo-Tudor

Ormai è ufficiale. Il prossimo allenatore della Juventus sarà Igor Tudor. Ex vice di Pirlo e già allenatore esperto in Italia, ha accettato una sfida complicata: traghettare la Juventus nelle ultime nove giornate di campionato e affrontare almeno tre gare del Mondiale per Club. Il suo contratto, firmato fino a giugno, prevede un’opzione di rinnovo automatico fino al 2026 in caso di qualificazione alla Champions, ma con una clausola d’uscita favorevole al club: la società potrà liberarsi unilateralmente entro il 30 luglio, lasciandosi così la porta aperta per altri scenari.

E proprio il futuro è già al centro delle strategie bianconere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la rosa dei candidati per la panchina della stagione 2025/26 si è ridotta a tre nomi. Il sogno, mai nascosto, è Antonio Conte. Il tecnico leccese, artefice del ciclo vincente che ha portato ai primi tre dei nove Scudetti consecutivi, è attualmente al Napoli. Il problema? Un contratto blindato fino al 2027, che rende difficile ogni manovra.

Se Conte rappresenta il desiderio romantico della tifoseria, Roberto Mancini è stato molto vicino alla panchina prima della scelta di Tudor. L’ex c.t. azzurro è al momento libero, ma il suo passato all’Inter in pieno periodo Calciopoli e alcune frasi poco gradite dalla tifoseria juventina continuano a pesare nella valutazione.

Infine, resta calda la candidatura di Stefano Pioli. Apprezzato dalla dirigenza per equilibrio e risultati – su tutti lo Scudetto con il Milan nel 2022 – l’attuale tecnico dell’Al-Nassr ha un contratto in essere fino al 2027, ma si parla di una clausola che potrebbe permettergli di liberarsi già in estate. Un’opzione credibile, soprattutto se il club decidesse di puntare su un profilo solido e collaudato.

Sul fondo restano due suggestioni: Gian Piero Gasperini e Zinedine Zidane. Il primo è legato all’Atalanta fino al 2026 ma potrebbe non rinnovare; il secondo è fermo dal 2021 e pare orientato ad aspettare la panchina della Francia post-Deschamps. Due idee affascinanti, ma non in cima alla lista.