Juve, Carnevali smentisce i legami con i bianconeri: le sue parole

Infine sul match di domani: "Non avevo nessun dubbio sulla Juve: ha cambiato poco, ha recuperato giocatori che non erano al top, come Vlahovic e Chiesa, non ha impegni infrasettimanali e ha un allenatore bravissimo: per me è una candidata allo scudetto. La vera anti-Inter. Per domani sono sereno, ma non certo rassegnato. Stiamo compiendo un percorso e siamo in crescita. Presto sbocceremo".