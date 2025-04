Juve, Caressa: “Il gesto di Yildiz non può accadere nel 2025”

Fabio Caressa ha commentato il fallo da espulsione di Kenan Yildiz nell'ultimo match della Juve, esprimendosi criticamente verso il giocatore

Tramite il proprio canale su YouTube, Fabio Caressa ha parlato delle prestazioni peggiori del giocatori nel weekend di Serie A. Per il giornalista, il caso più eclatante sarebbe quello dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, reo di aver colpito il calciatore del Monza, Alessandro Bianco, con una gomitata a palla lontana. S quanto accaduto, il giornalista ha detto: “Chiudo parlando di Juventus con il flop della settimana che è Yildiz. Non puoi fare una cosa così, nel 2025 proprio non si può fare. L’ha appoggiato, l’ha tirato comunque, l’immagine è brutta, l’abbiamo vista tutti, sono cose che succedevano negli anni ’80, palla lontana così. Nel 2025, anche se sei giovane, devi essere consapevole del fatto che non passerai inosservato. Poi, è stata una cosa istintiva, ma non deve essere”.

Caressa: “Juventus squadra diversa senza Yildiz”

Il giornalista ha proseguito: "E' vero che lo picchiano, quello che volete, ma non può essere una cosa istintiva, non devi essere istintivo. Sei un giocatore della Juventus, ti stai giocando la vita, la Champions League, non puoi fare quella cosa. E comunque senza Yildiz la Juventus è diversa, anche se Kolo Muani sembra aver ritrovato un pochino di continuità sotto porta. Quindi sicuramente Yildiz e il suo gesto sono il flop della settimana".