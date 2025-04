Biasin: “Yildiz? Ha sbagliato, ma lasciatelo in pace”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle due giornata di squalifica a Yildiz.

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Yildiz, espulso in Juve-Monza, ha sbagliato? Eccome. Yildiz merita il massacro? Ma per piacere. Rispetto a un gesto istintivo certamente non onorevole, rispetto all’evidente danno fatto alla sua squadra (c’è, sia chiaro), aprire processi sommari è fatto tipico-italiano e parecchio stucchevole. Il ragazzo ha commesso un errore, ha chiesto scusa, non ha “precedenti” di alcun genere… lasciatelo in pace”.

Su Paratici

"Cardinale vuole Paratici, lo ha incontrato. Di nuovo. E se lo ha incontrato Cardinale significa che resta il prediletto del Milan per rivestire il ruolo del Ds. E allora cosa sta facendo Furlani? Perché incontra Tare? Perché pensa a D'Amico? Domande senza risposta. O meglio, la sensazione è che all'interno del club continuino a convivere due Milan diversi, con linee guida diverse. Il problema è che il Milan è uno solo e avrebbe bisogno da subito di costruire il suo futuro. Con quale allenatore? Qui diciamo Allegri. Il miglior acquisto della Serie A 24-25? Lo scozzese, quello lì, il signor McFrtm che ha devastato gli equilibri del campionato. Complimenti al Napoli, ha pescato un giocatore raro, capace di fare tutto, il ricamo e la sostanza, capace di inserirsi in un amen in un calcio non semplice, capace di mostrare i denti in campo e conservare, fuori, l'umiltà tipica dei grandi. Davvero una perla rara".