Buffon su Yildiz: “Gesto istintivo, ma non esageriamo”

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del rosso a Yildiz.

Gianluigi Buffon, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a La Stampa: “Un gesto istintivo, sbagliato, ma non cattivo: fa parte del processo di crescita per un ragazzo non ancora ventenne. Gli farà bene, ha capito di essere andato oltre già uscendo dal campo: ora, però, non buttiamogli la croce addosso, niente processi o moralismi. Si è scusato in un secondo. Vanoli? Sono contento per Paolo: abbiamo anche giocato insieme nel Parma, lo conosco bene e apprezzo da tempo per come vede il calcio e per la passione che ci mette nel suo lavoro”.

Sull’Inter

“L’Inter può pensare di giocarsi le sue chance: i nerazzurri non partono favoriti perché, oggi, per partire favoriti con un Barcellona così bisognerebbe essere una squadra intergalattica. Ma la squadra di Inzaghi è forte…. Nazionale? C’è una qualificazione per il 2026 da centrare con l’Italia: deve essere il nostro primo obiettivo. Il 6 giugno ci aspetta la trasferta di Oslo, appuntamento già cruciale nel cammino del nostro girone. Ad un certo punto ci sono momenti in cui devi tirare fuori un po’ di sana follia, un po’ di arroganza: dobbiamo presentarci dicendo che noi vogliamo il Mondiale, a prescindere da voi…”. Intanto ecco le parole di Douglas Luiz<<<