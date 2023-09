Juve, i calciatori impegnati oggi in campo con le Nazionali: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con i calciatori che saranno impegnati con le rispettive Nazionali . Ecco il comunicato del club bianconero: "Chi scende in campo, oggi, 11 settembre 2023, della Juventus con le Nazionali? Giocherà l'Inghilterra Under 21 di Samuel Iling-Junior .

Primo e unico impegno per Sam in questa pausa. Alle 18:00 l'Inghilterra U21 affronta il Lussemburgo U21 nella gara di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. È la prima gara del girone per gli inglesi, mentre il Lussemburgo ne ha già giocata, e vinta, una.