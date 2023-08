Juve, polemiche sul contrasto Iling-Ndoye. Calvarese: “Era rigore e ammonizione”

Intervenuto sul suo profilo Instagram l'ex arbitro Calvarese ha parlato del rigore non concesso al Bologna dopo il contrasto tra Iling-Junior e Ndoye.

Ecco le sue parole: "E’ sbagliata la scelta di Di Bello di non assegnare calcio di rigore al Bologna per l’intervento di Iling su Ndoye. Se è vero che all’inizio tutti due hanno come obiettivo arrivare prima il pallone, è il calciatore del Bologna a prendere il tempo, mettersi davanti e a subire il fallo di Iling che interviene alla disperata.