Juve, Bucciantini: “Quello di Yildiz è stato un incidente”

Marco Bucciantini è ritornato sull'espulsione di Kenan Yildiz nell'ultimo match con la Juve, giustificando quanto commesso dal calciatore

Intervistato per JN24, Marco Bucciantini ha parlato dell’espulsione di Kenan Yildiz nella partita della Juventus contro il Monza. Ecco le sue parole: “Yildiz credo che sia già un calciatore molto maturo: l’effetto di quello che ha commesso su Bianco è stato nettamente superiore all’intenzione. Lui ha commesso un errore, però li fanno anche i trentenni! Mi ricordo bene quanto commesso lo scorso anno da Milik contro l’Empoli o da Di Maria due anni fa contro lo stesso Monza. Yildiz ha come grande pregio proprio la mentalità: è stato un incidente. La sanzione del Giudice Sportivo e le scuse bastano ed avanzano”.

Bucciantini: “Quanto fatto da Douglas Luiz è peggio del gesto di Yildiz”

Inoltre, sullo sfogo social di Douglas Luiz, il giornalista ha aggiunto: "In questo momento doveva semplicemente stare zitto. Questo non è un momento in cui la Juventus può permettersi polemiche. Io fossi stato in lui non avrei detto nulla adesso ma, magari, a fine campionato se le voleva dire. Non è vero che non ha mai giocato: non ha mai giocato bene due partite di fila! Non siamo nemmeno riusciti a capire il suo ruolo. Lui forse è una mezz'ala in una squadra che non usa le mezz'ale. La colpa di questa brutta stagione che sta vivendo è semplicemente sua. Quanto fatto da lui è stato molto più brutto del gesto di Yildiz".