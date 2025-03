Juve, Barilaro: “Thuram deve migliorare sul tiro da media distanza”

Frederic Barilaro, ex allenatore del centrocampista della Juventus, Khephren Thuram, ha parlato del suo impatto nel campionato italiano

Intervistato per TJ, Frederic Barilaro ha parlato del centrocampista della Juventus, Khephren Thuram. Ecco le sue parole: “Il mio giudizio è più che positivo. Credo poi che si sia adattato molto velocemente al calcio italiano. E’ arrivato in un grande club, in un campionato più chiuso rispetto a quello francese. Sta andando alla grande. Non so se possiamo paragonarlo a Pogba. Forse hanno delle somiglianze, ma Khéphren sta giocando da Khéphren e questa è la cosa più importante. Riesce a segnare più gol, ma rivedo il Khéph di sempre: è competitivo, odia la sconfitta ed è desideroso di imparare. Un piccolo appunto che posso fargli? Deve lavorare sul tiro dalla media distanza”.

Barilato: “Thuram può diventare un ottimo giocatore per la Francia”

L'ex allenatore ai tempi del Monaco Under 19 ha aggiunto: "Capisco i tifosi della Juventus, ma Motta lo sta gestendo bene. E' ancora un giocatore molto giovane. L'importante è che fa bene nel momento in cui gioca, e questo sta accadendo nelle ultime prestazioni. Nella Francia ci sono tanti ottimi giocatori nel suo ruolo, ma se continua così ci sarà. Il mio consiglio è di ascoltare sempre, di esser rispettoso come lo è sempre stato e di continuare a crescere. Khéphren, rimani così!".