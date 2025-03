Juve, Thuram: “Guardiamo sempre una partita alla volta, senza fare troppi calcoli”

Le parole del centrocampista della Juve Khephren Thuram al termine della partita di Serie A contro il Verona

Grazie a una sua rete la Juve si è portata in vantaggio contro il Verona, vincendo poi la partita per 2-0. Al termine dell’incontro Khephren Thuram ha detto: “La squadra mi aiuta a giocare bene e a segnare, il merito è di tutti. Siamo un gruppo e lavoriamo insieme per ottenere il massimo; Ora pensiamo alla prossima partita contro l’Atalanta. Dobbiamo prepararci bene in settimana per arrivare pronti e affrontare una grande squadra. Guardiamo sempre una partita alla volta, senza fare troppi calcoli. L’esultanza? È quella di mio fratello, mi piace farla. Tutti sanno che è il mio idolo, quindi lo imito volentieri”.

Juve, le parole di Thiago Motta

In conferenza stampa Thiago Motta ha poi detto: "L'atteggiamento c'è stato sempre, mi sono arrabbiato una volta e non mi arrabbierò più in questo senso perché abbiamo ragazzi responsabili. Ogni partita va letta a suo modo, la settimana prossima affronteremo una squadra diversa. Giocheremo una squadra che va in avanti, che va uomo su uomo. Vogliamo avere questa libertà in più di cambiare posizione e non dare riferimento alla squadra avversaria. Oggi abbiamo creato tanto, non abbiamo fatto gol e sono cose da migliorare. Sotto porta dobbiamo essere più decisi, più lucidi e prendere le migliori decisioni per andare in vantaggio prima".