Juve, la giocata di Cambiaso sul gol di Thuram

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Diciannove tiri a tre. Questo è il dato più rilevante che attesta il predominio territoriale messo in campo dalla Juventus contro il Verona. Eppure, per sbloccare la partita, sono serviti 72 minuti, nei quali la Juve ha cercato in ogni modo la via della porta. Basti pensare che, a fine partita, Montipò avrà effettuato ben 7 parate. La Juve ha spinto molto, in ogni modo, come testimoniano 34 lanci e 211 verticalizzazioni nei 90 minuti”.

La partita di Andrea Cambiaso con il Verona

"A sinistra, il motore è stato Andrea Cambiaso: 76 passaggi, più di ogni altro compagno, 3 dribbling positivi (su 3) e 3 cross (anche questo, il dato migliore dei bianconeri). Uno di questi è quello che spacca la partita al 72′: Locatelli imbuca per Andrea, che stoppa e guarda un metro indietro, dove c'è Thuram. Il passaggio e il colpo di controbalzo di Keph sono un attimo. L'attimo decisivo".