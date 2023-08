Juve, l’approfondimento sulla città di Udine in vista dell’esordio

La sua storia risale all'epoca romana, ma il suo sviluppo più significativo avvenne più avanti, durante il Medioevo. Proprio in quel periodo Udine divenne una delle principali città del patriarcato di Aquileia. Pensate che il suo centro storico conserva ancora oggi numerosi edifici di epoca medievale, come la maestosa Piazza della Libertà (nella foto di copertina dell'articolo, ndr). Cuore della città, quest'ultima è dominata dal monumentale Municipio di Udine, dal Palazzo del Governo e dalla Torre dell'Orologio. Udine è famosa anche per i suoi musei, che raccontano la storia e l'arte della città. Uno dei più importanti è il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, dedicato alle opere di Gianbattista Tiepolo, uno dei più grandi pittori del XVIII secolo. Altri musei di rilievo sono il Museo del Castello di Udine, ospitato in un antico castello medievale, il Museo Etnografico del Friuli, che espone oggetti legati alla cultura e alle tradizioni locali, e la Galleria d'Arte Moderna, che ospita un'importante collezione di opere d'arte contemporanea. PAESAGGI MOZZAFIATO, MA NON SOLO! Udine, però, non è solo storia e arte come vi abbiamo raccontato: è anche circondata da paesaggi naturali di grande bellezza. A pochi chilometri dalla città si trova, infatti, la straordinaria regione delle colline del Friuli, con i suoi vigneti, i castelli e i paesaggi mozzafiato e per gli amanti del buon vino è possibile visitare diverse cantine per degustare i famosi vini locali, come il Friulano, il Ribolla Gialla e il Pinot Grigio. Non solo cantine e vigne, però. Udine è, infatti, conosciuta per la sua cucina che affonda le radici nella tradizione friulana. La gastronomia locale offre una vasta gamma di piatti deliziosi, come il famosissimo prosciutto di San Daniele, il formaggio Montasio, i frico - frittate di formaggio e patate - e i particolarissimi gnocchi di zucca. In città sono numerosi i ristoranti dove è possibile gustare queste prelibatezze.