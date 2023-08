Le probabili formazioni di Udinese-Juve: pochi dubbi per Allegri

Manca ormai poco all'inizio della prossima Serie A e la Juve si prepara a scendere subito in campo. I bianconeri nella prima giornata di campionato affronteranno l'Udinese alla Dacia Arena di Udine, match in programma domenica 20 agosto alle 20:45. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.