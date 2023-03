IFFHS, la classifica dei migliori allenatori del mondo: Lippi nella top ten

L'IFFHS, Istituto di statistica nel mondo del calcio, ha stilato la classifica dei migliori allenatori al Mondo. In testa c'è Sir Alex Ferguson , mentre come italiani ci sono Carlo Ancelotti , ex Juve , al sesto posto, e Marcello Lippi al nono posto. Ecco la nota: "I ruoli di un allenatore nazionale e di un allenatore di club sono molto diversi e i loro interessi spesso sono contrari. Per questo motivo l'IFFHS ha effettuato fin dall'inizio votazioni mondiali annuali separate. L'esperienza di 25 anni ha dimostrato che questo è l'approccio più appropriato. Tuttavia non è insolito che i migliori allenatori di club diventino allenatori nazionali. E non è raro che un allenatore riprenda dopo il suo lavoro di allenatore della nazionale la funzione di allenatore di club. Quindi è logicamente ai fini di una classifica mondiale IFFHS ALL TIME unire le due categorie di allenatori.

L'IFFHS ha ideato un metodo equo per determinare la classifica dei MIGLIORI ALLENATORI DEL MONDO DI TUTTI I TEMPI. L'IFFHS ha preso in considerazione la TOP 20 di ogni classifica annuale di ciascuna categoria interessata (Top 20 di BEST NATIONAL COACH e Top 20 di BEST CLUB COACH) e ha assegnato punti a ciascuna posizione. Quindi il primo classificato ha ricevuto 20 punti, il secondo classificato 19 punti, il terzo classificato 18 punti…. E 1 punto per il ventesimo posto. Nel caso in cui la graduatoria annuale fosse inferiore a 20, non verrà attribuito alcun punto per i posti non occupati. La somma dei punti dei singoli anni di ciascuna categoria fornisce una classifica IFFHS ALL TIME WORLD'S BEST COACH dal 1996 al 2022. ALEX FERGUSON CAPO! Sir Alex Ferguson è il leader sovrano dell'IFFHS All Time World's Best Coach Ranking dopo 27 anni (1996-2022).