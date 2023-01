Juve, Lippi ricorda Gianni Agnelli: “Rapporto speciale, persona unica”

Agnelli era famoso per telefonare sempre di prima mattina per avere notizie sulla squadra: "Lo squillo alle sei e mezza- ricorda Lippi. Non l’ultimo, sapeva che ero mattiniero come lui… Non facevo finta di non sentire, non disturbava mai. La cosa bella è che non telefonava soltanto dopo i successi. Se qualcosa non era andata bene voleva rincuorarci. Anche se veniva al campo dopo due brutti risultati: prima di andar via mi diceva “mi saluti i ragazzi”".