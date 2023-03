Mercato Juve – Rinnovo Di Maria, poi due colpi. Uno grosso! / News

Di Maria e non solo per la Juventus

La realtà dei fatti ci dice invece che la Juventus ha la serissima volontà di proseguire nel proprio progetto di crescita e rivoluzione che da qualche tempo sembra essere diventato la stella polare del club. Pochi dubbi rispetto al fatto che debbano essere intraprese delle operazioni sia in entrata che in uscita. Iniziando da quella che dovrebbe portare alla firma del rinnovo di contratto di Di Maria. Su cui le news che arrivano sono particolarmente confortanti. A quanto pare, il calciatore sarebbe disposto a restare a Torino anche nel caso in cui il club dovesse essere estromesso dalle competizioni Europee, per questo o quel motivo. Ma non solo.