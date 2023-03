Pogba, la Juventus ha preso una decisione molto pesante / News

Piove sul bagnato per il calciatore bianconero: stagione tutt'altro che da ricordare e, allora, attenzione ai possibili sviluppi in estate

Piove sul bagnato per uno dei mancati protagonisti della stagione in casa Juve. Mentre la squadra di Allegri continua a macinare risultati in attesa di un verdetto definitivo dai tribunali, c’è chi invece è all’interno di un tunnel apparentemente senza uscita. È il caso di Paul Pogba, cavallo di ritorno osannato in estate e purtroppo inutile in questi due terzi di stagione ormai alle spalle. Un calvario, quello del francese, che sembra non avere mai fine.

Prima gli infortuni, poi guai comportamentali che avevano spinto Allegri a tenerlo fuori dall’andata europea contro il Friburgo. E ora, quando sembrava poter arrivare finalmente il momento di una maglia da titolare, l’ennesima tegola in una stagione disastrosa. C’è infatti un altro infortunio con cui fare i conti per Pogba. Lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra il verdetto, che costringerà la Juventus a rinunciare al centrocampista almeno per altri 20-30 giorni.

Pogba, la Juventus è stanca di aspettare — Ci ha messo del suo Pogba, ma di certo è difficile incolpare un calciatore costretto ai box per tutto l’anno. Nonostante questo, il danno economico e sportivo per la Juventus è immenso e, secondo quanto riportato da SportMediaset, la società sarebbe ormai stanca di aspettare la rinascita del francese. Per questo, a fine stagione i vertici societari saranno chiamati a prendere una scelta ben precisa sul futuro. E, in questo senso, non è affatto da escludere che la società possa tentare di trovare una separazione anticipata. Ma è davvero possibile?

Facciamo chiarezza: a livello economico l’operazione sarebbe pesante per le casse bianconere, così come però lo sarebbe un’altra stagione simile a quella attuale. Per questo quella di una separazione anticipata con Pogba è un’ipotesi che diventa sempre più realistica. Per reinvestire poi le finanze garantite al francese su un colpo che possa davvero cambiare il centrocampo della Juventus. Detto questo, attenzione ad una mossa da urlo che la società vorrebbe fare a centrocampo: ecco chi vorrebbe comprare <<<