Guerra: “E’ un motivo di orgoglio essere alla Next Gen”

Simone Guerra, calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Siamo molto contenti perché era una partita importante e abbiamo passato così un turno difficile. Non tutti si aspettavano questo tipo di risultato ma abbiamo dimostrato sul campo di poter dire la nostra. Dopo una prestazione del genere sicuramente il morale è molto alto, dal punto di vista fisico adesso abbiamo poco tempo per recuperare prima della sfida di Crotone però, come dice sempre mister Brambilla, la stanchezza in queste gare non si deve sentire. Dobbiamo pensare a fare il massimo e giocare come abbiamo dimostrato di saper fare negli ultimi mesi”.

"Devo dire che questo è un momento molto bello della mia carriera. Ho giocato tanti anni in Serie C ma l'organizzazione e le strutture di questo Club sono indubbiamente da Serie A. Per me è motivo di orgoglio trascorrere questo periodo alla Juventus Next Gen, vuol dire che qualcosa di buono ho fatto nella mia esperienza da calciatore. I gol che ricordo con maggiore piacere? Sicuramente quello di Pescara del maggio del 2024: era una partita importante, secondo turno di playoff, ed è una rete che ha praticamente chiuso la partita permettendoci di ottenere una grandissima vittoria e proseguire il nostro cammino. Ma anche la rete di quest'anno in trasferta contro la Cavese è stata fondamentale: ci ha concesso di conquistare tre punti importanti in un momento delicato dandoci una bella iniezione di fiducia".