Juve, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda per Di Vaio

Il Giudice Sportivo ha pubblicato le sanzioni per la seconda giornata di Serie A. Protagonisti Marco Di Vaio e Adrien Rabiot.

Il Giudice Sportivo ha comminato le pene per le infrazioni della seconda giornata di A. Ammenda per Di Vaio, che nel post Juve-Bologna, ha protestato insistentemente con l'arbtiro. Ecco il dispositivo: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dei calciatori sul terreno di giuoco sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo): per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA HIEN Isak Malcolm Kwaku (Hellas Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete. 27/130

CALCIATORI NON ESPULSI PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan) AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE) IMMOBILE Ciro (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra. PELLEGRINI Lorenzo (Roma): sanzione aggravata perché capitano della squadra. PRIMA SANZIONE BOTHEIM Erik (Salernitana) MILINKOVIC SAVIC Vanja (Torino) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE KABASELE Christian (Udinese) PELLEGRINI Luca (Lazio) PONGRACIC Marin (Lecce) PRIMA SANZIONE AOUAR Houssem-eddine Chaabane (Roma) BALDANZI Tommaso (Empoli) BARRENECHEA Enzo Alan Tomas (Frosinone) BRADARIC Domagoj (Salernitana) CATALDI Danilo (Lazio) DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona) DE ROON Marten Elco (Atalanta) DORGU Patrick Chinazaekpere (Lecce) FONSECA FERREIRA Joao Diogo (Udinese) FRENDRUP Morten Wetche (Genoa) GENDREY Valentin (Lecce) HAAS Nicolas (Empoli) 27/131 ILIC Ivan (Torino) IZZO Armando (Monza) LINETTY Karol (Torino) LOOKMAN Ademola Olajade (Atalanta) LOVRIC Sandi (Udinese) MALINOVSKYI Ruslan (Genoa) MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina) MKHITARYAN Henrikh (Internazionale) PIROLA Lorenzo (Salernitana) POSCH Stefan (Bologna) RABIOT Adrien (Juventus) THIAW Malick (Milan) TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo) PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE) DYBALA Paulo Exequiel (Roma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE CANDREVA Antonio (Salernitana) SOUZA SILVA Walace (Udinese) YILDIZ Kenan (Juventus) ZACCAGNI Mattia (Lazio) c)

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA COLINET Simon (Bologna): per avere, al 26° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale. AMMONITI PRIMA SANZIONE BARONI Marco (Hellas Verona) JURIC Ivan (Torino) MOTTA Thiago (Bologna) 27/132 d) DIRIGENTI AMMENDA DI € 8.000,00 DI VAIO Marco (Bologna): per avere, al termine della gara, all'uscita dal terreno di giuoco, contestato con veemenza l'operato arbitrale, reiterando tale protesta fino all'ingresso dello spogliatoio del Direttore di gara, permanendo per circa due minuti nei pressi della porta. AMMONITI PRIMA SANZIONE CARDINI Valerio (Roma) MAZZOLA Sandro (Hellas Verona)".